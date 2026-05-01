ನಡೆಯದ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ: ಜನಾಧಿಕಾರ ದೂರ

ಸಿದ್ದರಾಜ ಎಸ್ ಮಲ್ಕಂಡಿ

ವಾಡಿ: ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆಗೆ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ಜನಾಧಿಕಾರ ದೂರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತೀರಾ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪುರಸಭೆ ಭಣಗುಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

23 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿರುವ ಪುರಸಭೆಗೆ ಈಗ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೇ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಅನುದಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳೂ ಸಹ ದೊರಕದೇ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜನಪರ ಧ್ವನಿಗಳಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದು, ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗಬೇಕಿದೆ. 2022 ನ.3ರಂದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಚುನಾವಣೆ ಜರುಗದ ಕಾರಣ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ₹2.21 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ₹2.37 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ವಾಪಸಾಗಿದ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಂತ ನೀರಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಎಸ್ಎಫ್ಸಿಯ ₹20 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರಸಭೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್ಎಫ್ಸಿಯ ಶೇ 50ರಷ್ಟು ವೇತನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಉಳಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬಳಿಕ ವಾರ್ಡ್ವಾರು ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಕೆಲವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260501-34-27829865