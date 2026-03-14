ಕಲಬುರಗಿ: 263 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಜಲಸಂಕಟ

'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 263 ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ವಾಂತಿಭೇದಿಯಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತಡೆಯಲು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಭಂವರ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹6 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿಯ ಮ್ಯಾಕ್ರೊ ಯೋಜನೆಯಡಿ ₹17.74 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೆಜೆಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದರೂ ಜಲಮೂಲ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಜನರ ದಾಹ ತೀರಿಸಲು ಇದರಿಂದ ನೆರವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದರು.

 'ಎನ್ಜಿಒ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಾಪುರದ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 100 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.