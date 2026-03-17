ಕೊಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಿಸಿ: ₹20 ರಿಂದ ₹6ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ

ವಾಡಿ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಖರೀದಿದಾರರ ಕೊರತೆ, ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಕಂಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಧಾರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಲ್ಫ್ ಯುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 70 ದಿನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ತಂದುಕೊಡುವ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಧಾರಣೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹20 ಇದ್ದ ಬೆಲೆ ಈಗ ₹6 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಸಧ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಸಿಗದೆ ರೈತರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಖರೀದಿದಾರರು ಈಗ ಹೊಲಗಳತ್ತ ಸುಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ರಫ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ರಫ್ತಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಖರೀದಿದಾರ ಝಹೀರ್.

ಕೆಜಿಗೆ ₹18-19 ಸಿಗುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕೇವಲ ₹7ರಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ₹70 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ₹40 ಸಾವಿರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ 30 ಸಾವಿರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಾಡ್ಲಾಪುರ ರೈತ ಮೌಲಾಲಿ ಮುಲ್ಲಾ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

2 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಮೆಲೋಡಿ ತಳಿಯ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ₹7 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರುವ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣ ಕೈಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಹಂತದ ಬೆಳೆ ಫಸಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರದೀಪ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂದರು.

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಕೈಗೆ ಬರಲಿದ್ದು ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಖರೀದಿದಾರರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಗತಿಯೇನು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ ರೈತ ಕಾಶಪ್ಪ ಚೂರಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಖರೀದಿಸಲು ಬಾರದಿರುವ ಕಾರಣ ಸಿಕ್ಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದ ಮಾಲು ಖರೀದಿ ಆಗದೇ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಡಿರುವ ಖರ್ಚು ದುಡಿದ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. — ಮೌಲಾಲಿ ಕರೀಂ ಮುಲ್ಲಾ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೆಳೆದ ರೈತ