ಬಾವಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಕೆಂಭಾವಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಅರ್ಧ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ರೇವಣಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಬಾವಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಈ ಬಾವಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀ ರು ಒದಗಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಈ ಬಾವಿ ಪಾಚಿ ತುಂಬಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಮಲಿನವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳಿಯ ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ವೀರೇಶ ಟಕ್ಕಳಿಕಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೇವಲ ಜನತೆಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಬಾವಿಯ ನೀರೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಏಕೈಕ ಬಾವಿ ಇದೀಗ ಪಾಚಿ ತುಂಬಿ ಮಲಿನವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಜನತೆ ಇದೇ ನೀರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಕೂಡಲೆ ಪುರಸಭೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಬಾವಿ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಬಡಾವಣೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>