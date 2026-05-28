ಯಡ್ರಾಮಿ: ವಿದ್ಯುತ್‌ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ

ಯಡ್ರಾಮಿ: ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.4 ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಲೈನ್ಮನ್ಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಸುಟ್ಟಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 'ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅವು ಯಾವು ಮಾಡಲಾಗದೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ಇದ್ದರು ಪಟ್ಟಣದ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹೊಸ ಟಿಸಿ ಕೂರಿಸಬೇಕು: 'ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಟಿಸಿ ಸುಟ್ಟಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಟಿಸಿ ಕೂರಿಸಬೇಕು. ಜೆಇ ಮೌನೇಶ ಅವರು ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಟಿಸಿ ಕೂರಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಲೈನ್ಮನ್ ಶರಣು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>