‘ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ’

<p>ಯಡ್ರಾಮಿ: ‘ಪುರಾಣ, ಪ್ರವಚನಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾಸೋಹಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ’ ಎಂದು ಸೊನ್ನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಬದುಕಿರುವಷ್ಟು ದಿನ ಇತರರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ, ದುಡಿಮೆ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಅನ್ನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-31-522727958</p>