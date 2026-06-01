ಯಡ್ರಾಮಿ–ವಡಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಯಡ್ರಾಮಿ: ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ವಡಗೇರಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಚರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೊಳ್ಳದೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ಲಾ(ಬಿ), ಕೆಂಭಾವಿ, ಮಳ್ಳಿ-ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಪಕ್ಕದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅನೇಕ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಡೆಗೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪಕ್ಕದ ಕೆಂಭಾವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕಿರಾಣಿ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸಾಗುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಗ್ಗು–ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಸವಾರರು ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>