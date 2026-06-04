‘ಯಡ್ರಾಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಸ್ ಓಡಿಸಿ’

<p>ಯಡ್ರಾಮಿ: ಯಡ್ರಾಮಿ ಹೊಸ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಯಡ್ರಾಮಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಈ ಮೊದಲು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ಗಳು ಮುಗಳಖೋಡ, ಧಾರವಾಡ, ಕೂಡಲಸಂಗಮ, ಬೆಳಗಾವಿ- ಖಾನಾಪೂರ, ಯಾದಗಿರಿ, ಅಫಜಲಪುರ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರ, ಉಳವಿ, ಸೋಲಾಪುರ, ವಿಜಯಪುರ, ಮುಂಬಯಿ, ದೇವದುರ್ಗ, ಘತ್ತರಗಾ ಮುಂತಾದ ಹಳೆಯ ರೂಟ್ನ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯಡ್ರಾಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ನಿಯಂತ್ರಕರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಒಂದುವಾರದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದ್ದಿದರೆ ಬೀದರ್– ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ತಡೆದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಯಡ್ರಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಾಳೇಸಾಬ ಮನಿಯಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಯಂಕಂಚಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಕ್ಷೆ ರೀಯಾಜ, ತೆಲಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-31-1335280356</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>