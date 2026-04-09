ಯತ್ನಾಳನಲ್ಲಿ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಣೆ

ಯಡ್ರಾಮಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯತ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಹೋದಾಗ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಲ್ಲೇ ಶವವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಚಂದಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಬಡಗೇರ (53) ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬುಧವಾರ ಜಮೀನಿನ ಮಾಲೀಕರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ವೆಳೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದ ಸಂಗತಿ ಜರುಗಿದೆ.</p>.<p>ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 'ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಈ ಹಿಂದೆ ರುದ್ರಭೂಮಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು; ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಶವ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ, ಕೂಡಲೇ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಬೇರೆಡೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರಣಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ಪಾಟೀಲ, ಬಸವರಾಜಗೌಡ ಗೊಲ್ಲಾಳಪ್ಪ ಕೋಣಸಿರಸಗಿ, ಸೋಮಪ್ಪ ಬಡಗೇರ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಕಾಂಬಳೆ, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ದೇವನಂದ ಶಿರಗುಂಡ, ಮಹಾಂತಗೌಡ ಸಂಗಪ್ಪ ನಗನೂರ, ಭೀಮನಗೌಡ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಕೂಡಲಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇಸಾಯಿ, ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಯಮನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಗೊಲ್ಲಾಳಪ್ಪ ಕರೆಪ್ಪ ಮೇಲಿನಮನಿ, ಮಾಂತಪ್ಪ ಶರಣಪ್ಪ ದೊಡಮನಿ, ಈರಪ್ಪ ಸಂಗಪ್ಪ ಬಡಗೇರ, ನಾಗಪ್ಪ ಸೋಮಪ್ಪ ಬಡಗೇರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>