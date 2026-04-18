‘ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರೆತ ಯುವಜನತೆ’

ಯಡ್ರಾಮಿ: 'ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಧ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತಿರುವುದು ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ' ಎಂದು ಕಡಕೋಳ ಮಠದ ರುದ್ರಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಿಮಿತ್ತ ಬುಧವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಂದು ಬಳಗ, ಊರಿನ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸಾದು-ಸಂತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಯಲಗೋಡ ಮತ್ತು ಅರಕೇರಿ ಪರಮಾನದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಗುರುಲಿಂಗ ದೇವರು, ಸಾಥಖೇಡ ರಾಜಾಭಾಗ ಸವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಈರಣ್ಣ ಮುತ್ಯಾ, ಅಣಜಗಿಯ ಬ್ರಹ್ಮನಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸತ್ಯಾನಂದ ಮುತ್ಯಾ, ಶಾಖಾಪೂರ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮುತ್ಯಾ, ಹೊನ್ನಗುಂಟಿಯ ಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ರುದ್ರಮುನಿ ಬೀರಲಿಂಗ ದೇವರು, ಸುರೇಶ ನೇದಲಗಿ, ನಿಂಗಣ್ಣ ರದ್ದೇವಾಡಗಿ, ಶಿವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ರದ್ದೇವಾಡಗಿ, ಸಿದ್ದು ಮಾವನೂರ, ಈಶ್ವರ ಹಿರೇಮಠ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸೇವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಡ್ರಾಮಿ ಉಸ್ತವಾರಿ, ವರವಿ ಗ್ರಾಮ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>