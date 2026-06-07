ಯಡ್ರಾಮಿ–ಬಳಬಟ್ಟಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ

<p>ಯಡ್ರಾಮಿ: ಯಡ್ರಾಮಿ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೆ.ಹಂಗರಗಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಳಬಟ್ಟಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ, ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಹಂಗರಗಾ(ಕೆ), ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ (ಪ್ರವೀಣ ಶೆಟ್ಟಿ) ಬಣ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಾರದಾ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮೂರೂ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಹೇಬಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಹರನಾಳ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ನೀಲಕಂಠ ಕಿರಣಗಿ, ಇಲಾಯತ್ ಅಲಿ ಮುಲ್ಲಾ, ಮಹಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಭೀಮಶಂಕರ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಮೇಲಣ್ಣ ಕಿರಣಗಿ, ಭೀಮನಗೌಡ ಹೊಸಮನಿ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಹೊಸಮನಿ, ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಕುನ್ನೂರು, ಮಾಂತಪ್ಪ ದೊರೆ, ರಾಜು ದೇವಪುರ, ಶರಣು ಯಲಗೋಡ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-31-1540749840</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>