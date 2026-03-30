ಬಸವೇಶ್ವರರ ಅದ್ದೂರಿ ರಥೋತ್ಸವ

<p>ಯಡ್ರಾಮಿ: ‘ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ’ ಎಂದು ಸೊನ್ನ ದಾಸೋಹ-ಮಠದ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಧರ್ಮಸಭೆ ಹಾಗೂ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತುಲಾಭಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಯಡ್ರಾಮಿ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಯುವಜನರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಡ್ರಾಮಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠದಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸರ್ವಸಮ್ಮತದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಾಗಣಗೇರ ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನರಿಬೋಳ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ನಿಂಗನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಬಂಡೆಪ್ಪಗೌಡರ, ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸಾಹು ಡಗ್ಗಾ, ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಸಾಹುಸಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಎಸ್.ಆರ್.ಪಾಟೀಲ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪುರಾಣಿಕ, ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಲಕರ್ಣಿ, ನಿದ್ರಾಮಪ್ಪಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಶಂಭುಲಿಂಗ ನಾಯ ತಾಳಿಕೋಟಿ, ಮಲ್ಹಾರರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಾಗಣ್ಣ ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದ ಅಂಕಲಕೋಟಿ, ಶಿವುಗೌಡ ಬಂಡೆಪ್ಪಗೋಳ, ಲಿಂಗರಾಜ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವು ತಾಳಿಕೋಟಿ, ಈರಣ್ಣ ಸುಂಕದ, ಬಸವರಾಜ ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿ ಇತತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವ ವೈಭವ: ಪಟ್ಟಣದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ, ನೈವೇದ್ಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದವು ಸಂಜೆ ಪುರವಂತರ ಸೇವೆ, ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ತನಾರತಿ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ರಥಕ್ಕೆ ಕಳಸ ಏರಿಸಲಾಯಿತು. ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಕರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಭಕ್ತರು ಬಸವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ವಿವಿಧ ಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಅಗಸಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಪಾದಗಟ್ಟಿವರೆಗೆ ರಥ ಎಳೆದರು. ಪಾದಗಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮರಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಥ ತರಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ಕಳಶ ಹಿಡಿದು ರಥದ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮೂಲಕ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260330-31-1267516597</p>