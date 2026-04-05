‘ಶಾಸಕರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲಿ’

ಯಡ್ರಾಮಿ: 'ಶಾಸಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ 15 ಗ್ರಾಮ ಘಟಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದು ಜೇವರ್ಗಿ, ಕಲಬುರಗಿ ನಗರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗಬೇಕು. ಯಡ್ರಾಮಿ ಬಹುತೇಕ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಶಾಸಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮದೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂಬುವುದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಾವು ನೆನಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ₹100 ಕೋಟಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಟ್ಟ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹100 ಕೋಟಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬಯಲಿಗೆ ಎಳೆದು ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದು ಹಂಗರಗಿ, ಗೋಪಾಲ ರಾಠೋಡ, ನಿಖಿಲ್ ನನಗೂರ, ಗಿರೀಶ ಗುತ್ತೇದಾರ, ರೋಹಿತ ಮಂದೇವಾಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕುಕನೂರ, ಅರಳಗುಂಡಗಿ, ಮಾಗಣಗೇರಾ, ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಹಂಗರಗಾ(ಬಿ), ಕುರನಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ ಘಟಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿದ್ದು ಹಂಗರಗಾ(ಬಿ)(ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಗೋಪಾಲ ರಾಥೋಡ(ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ), ನಿಖಿಲ್ ನಗನೂರ(ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಅಶೋಕ ಹೀರೆಗೌಡ(ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಗಿರೀಶ ಗುತ್ತೇದಾರ(ನಗರ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ತೇಜು ಪವಾರ(ನಗರ ಘಟಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ), ರೋಹಿತ ಮಂದೇವಾಲ (ನಗರ ಘಟಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>