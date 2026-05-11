ಯಡ್ರಾಮಿ: ರಸ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಡಿಟಿಒ

<p>ಯಡ್ರಾಮಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಪುರ, ಬಳಬಟ್ಟಿ, ಮಲ್ಲಾಬಾದ್, ಅಂಬರಖೇಡ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ (ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣ)ಯಿಂದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಈಚೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಯಡ್ರಾಮಿಯಿಂದ ಬಳ ಬಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ‘ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೆಡೆ ಮುರುಮ್ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಕರವೇ ಮುಖಂಡ ಸಾಹೇಬಗೌಡ, ನೀಲಕಂಠ ಕಿರಣಗಿ, ಈರಣ್ಣ ಸಾಹು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಗಾವಿ, ಆಕಾಶ ದೇಸಾಯಿ, ಶೇಖರ ಕಿರಣಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-31-2027608086</p>