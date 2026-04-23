ಯಾಗಾಪುರ: ಉರುಸ್ ಇಂದಿನಿಂದ

ವಾಡಿ: ಯಾಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಬಂದೇನವಾಜ್ ದರ್ಗಾದ 163ನೇ ಉರುಸ್ ಏ.23ರ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಯಾಗಾಪುರ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಬಂದೇನವಾಜ್ ದರ್ಗಾ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಕ್ತಿಯ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಜಾತ್ರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಆರಂಭ: ಏ.23ರಂದು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5ರವರೆಗೆ ಬಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಮಾಟ್ನಳ್ಳಿಯವರ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ನಂತರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗಂಧೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದರ್ಗಾ ತಲುಪಲಿದೆ. ಏ.24ರಂದು ದೀಪೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 25ರಂದು ಶನಿವಾರ ಕೈಕುಸ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>