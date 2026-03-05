ಕಲಬುರಗಿ: ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿ ಹೋಳಿ ಆಡಿದ ಯುವಕರು! ಐವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್

<p><strong>ಕಲಬುರಗಿ</strong>: ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿ ಬಣ್ಣವಾಡಿದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಕೋಮು ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದ ಆರೋಪದಡಿ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಏನಿದು ಘಟನೆ?: ಹೋಳಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬುಧವಾರ ಬಣ್ಣದ ಓಕುಳಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬುರ್ಖಾ ತೊಡಿಸಿ ಬಣ್ಣವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು.</p><p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಬುರ್ಖಾಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಣಿಸುವುದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆದಂತೆ ನಟಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವರು ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ತೋರಿ ಚಿತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಸಮೀರ್ ಅವಟಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ನಿಂಬರ್ಗಾ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬೆಳಮಗಿ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಮಠಪತಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಗೋವಣಗೊಳ, ಅನಿಲ್ ನಾಡಗಡಿ, ಚನ್ನು ದುಗೊಂಡ ಹಾಗೂ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>