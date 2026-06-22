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ಮಡಿಕೇರಿ: ಹೂವಿಲ್ಲದ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು

ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲಹೆ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 8:19 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 8:19 IST
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ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಭಾಗದ ಶುಂಠಿ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಎಂ.ಎಸ್.ದರ್ಶನ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಹೂ (ಕೊತ್ತು) ಮೂಡಿದೆ

ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಭಾಗದ ಶುಂಠಿ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಎಂ.ಎಸ್.ದರ್ಶನ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಹೂ (ಕೊತ್ತು) ಮೂಡಿದೆ

ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಭಾಗದ ಶುಂಠಿ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಎಂ.ಎಸ್.ದರ್ಶನ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಹೂ

ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಭಾಗದ ಶುಂಠಿ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಎಂ.ಎಸ್.ದರ್ಶನ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಹೂ

RainKodagu

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