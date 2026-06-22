ಮಡಿಕೇರಿ: ಹೂವಿಲ್ಲದ ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಮಳೆಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವ ಬಳ್ಳಿಗಳು

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ:</strong> ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಾದರೂ, ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಪ್ರಭಾವ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ಕಾಳುಮೆಣಸಿಗೆ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ನೇರ ಪ್ರಭಾವ ತಟ್ಟಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಅರಳಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೂಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಇದೀಗ ಹೂಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮಂಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆಯಂತೂ ಬಳ್ಳಿಗಳೇ ಒಣಗಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ.</p><p>ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಪೋಕ್ಲು ಹಾಗೂ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳು ಅರಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸಹ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಇನ್ನುಳಿದ ಕಡೆ ಹೂಗಳೇ ಅರಳಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಗಿನ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ, ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸೊರಗಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು, ಮಳೆಯಾಗದೇ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ಹೂ ಬಿಡುವುದಿರಲಿ, ಬಳ್ಳಿಗಳೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳ್ಳಿಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬೀಳಲೇಬೇಕಿದೆ.</p><p>ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಳೆರೋಗದ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಯಾಮದಿಂದಲೂ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಿತಾಗಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬರಲೇಬೇಕಿದ್ದು, ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ಗಗನದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಹೂವಾಗಿರುವ ಗಿಡಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.<br></p>.<h2>ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಯ ಉಳಿವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?</h2>.<p>ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಸವಳಿದಿರುವ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಯ ಆರೈಕೆ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಅಪ್ಪಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ ಐಸಿಎಆರ್ – ಭಾರತೀಯ ಸಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಸ್.ಜೆ. ಅಂಕೇಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಅವರು, ’ಈಗ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬೇಕಿತ್ತು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಹೂಗಳು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೆಲವೆಡೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೂವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕಡೆ ಹೂವಾಗಿಲ್ಲ. ಎರಡುಪಟ್ಟು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಈ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಾರರೂ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ನೆರಳು ತೆಗೆದು ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೂ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<h2>ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಲಹೆ</h2>.<p>ನಾನು ಮಾರ್ಚ್ 15ರಿಂದಲೇ ಮರಗಸಿ ಮಾಡಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 4 ‘ಸ್ಪ್ರೇ’ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಜೀವರಸ, ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಳ್ಳಿಗೂ ನೀಡಿರುವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿರುವೆ. ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂ (ಕೊತ್ತು) ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ಶುಂಠಿ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕ ಎಂ.ಎಸ್. ದರ್ಶನ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ‘ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<h2>ಮಳೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ</h2>.<p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೂ (ಕೊತ್ತು)ವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದಿರುವ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೂ (ಕೊತ್ತು) ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕಡೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಬರಡಾಗಿವೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆಗಾರರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೂ (ಕೊತ್ತು)ವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಾರರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಐಸಿಎಆರ್ – ಭಾರತೀಯ ಸಂಬಾರ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎನ್.ಜೆ. ಅಂಕೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>