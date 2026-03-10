ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಮತ್ತಿಗೋಡು ಶಿಬಿರದ ಸಾಕಾನೆ ‘ಅಭಿ’ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

<p><strong>ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ನಾಗರಹೊಳೆಯ ಮತ್ತಿಗೋಡು ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದ ಅಭಿ (21) ಸೋಮವಾರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ‘ಅಭಿ’ಯನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಿತಿಮತಿ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. 2025ರ ಮೇನಲ್ಲಿ ಮೇವಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮುಂಭಾಗದ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಅಂದಿನಿಂದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಕೂಡ ಮುರಿದ ಕಾಲು ಗುಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಂಟುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಅಭಿ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಮತ್ತಿಗೋಡು ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ದೇವರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಾಗೆಹೊಳೆ ಎಸಿಎಫ್ ಸೀಮಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಿಭಾಗದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ರಮೇಶ್, ಬಾಳೆಲೆ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಯಕುಮಾರ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಭಿ ಎತ್ತರದ ಆನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮೈ ಕಟ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು ಸಾಧು ಸ್ವಾಭಾವದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾವುತ ದಿನು, ಕಾವಾಡು ಮೋಟಪ್ಪ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>