ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷಗಳ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು...

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ</strong>: ಇವರು ಕೊಡಗು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದು 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳು. ಹುಡುಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ದಾಖಲಾಗದ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶಾಸನಗಳು!</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಬಿ.ಪಿ.ರೇಖಾ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇದು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸನಶಾಸ್ತ್ರ ಪಿತಾಮಹ’ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ರೈಸ್ ಅವರು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ 103 ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ರೇಖಾ ಅವರು 700ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ 84 ಅಪ್ರಕಟಿತ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ತೆಯಾದ ಶಾಸನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 187ಕ್ಕೇರಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, 120 ಶಾಸನಗಳನ್ನು, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಶಾಸನಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊ.ಎಚ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಶಾಸನಗಳ ಪಠ್ಯ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ–ಚಂದ್ರಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾದ ಇವರು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರೆ. ಪುರಾತತ್ವ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಡೆದವರು. ‘ಆಸಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ’ ಕುರಿತು ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಆಗಿ ಸೇರಿದ ಇವರು ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾಖಲಾಗದ ಶಾಸನಗಳ ಹುಡುಕಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ.ಎಲ್.ರೈಸ್ ಅವರ ಶಾಸನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಶಾಸನಗಳ ಈಗಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ 844 ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿ, ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಗ್ರಾಮಾವಾರು ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇವರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದು 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹುಡುಕಿದ್ದ ನೂರಾರು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾಗದ ಶಾಸನಗಳು</p>.<p><strong>ಶಾಸನ ಶೋಧದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪುರಾತತ್ವ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಲಿದೆ</strong></p><p><strong>- ಬಿ.ಪಿ.ರೇಖಾ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ಯೂರೇಟರ್</strong></p>.<p><strong>ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮವಾರು ಸರ್ವೆ! </strong></p><p>ಬಿ.ಪಿ.ರೇಖಾ ಅವರು ತಮ್ಮ 9 ತಿಂಗಳ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮವಾರು ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ‘ತಾಯಿ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪತಿ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ವೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. </p>