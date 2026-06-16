ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬದಲಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ಮಾಡಲಿ: ಪೊನ್ನಣ್ಣ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ‘ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೊ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಚಲೊ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಲೇ ವನ್ಯಜೀವಿ– ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾಡಾನೆ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಲೊ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಮೇಲಿನಂತೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿ.ಬಾಡಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆನೆ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಹ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ ಚಲೊ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಇದೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಗೆ, ಅದರ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ, ಡಾಂಬಾರು ಸಿಗದೇ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿಂತಿರುವುದಕ್ಕೆ, ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿ ಚಲೊ ಮಾಡಲೇಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದು ಭಾರತೀಯರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಲೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದೂ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.</p>.<p>‘ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಕೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲವೇ ಸಾಕ್ಷಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-51-126476775</p>