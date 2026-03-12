ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ಕೊರತೆ: ಕಾಫಿ ವಲಯ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಅಮೆರಿಕ– ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಇದೀಗ ಕಾಫಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ರಫ್ತುನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವುದು ಕಾಫಿ ವಲಯವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿವೆ.</p>.<p>ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕಾಫಿ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸದ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದಾಸ್ತಾನಿರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಫಿ ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ರಫ್ತಾಗುವ ಕಾಫಿ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಹಡಗು ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಉದ್ಯಮ ಬಹುಪಾಲು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಕಾಫಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ’ ಎಂದು ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>