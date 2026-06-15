<p><em>ಜೆ.ಸೋಮಣ್ಣ</em></p>.<p>ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಕಾಲಿಟ್ಟಿತು ಎಂದರೆ ರಸ್ತೆ, ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳ, ಗದ್ದೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀರು. ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವ ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣದ ದಟ್ಟಮೋಡ. ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ಸಾಲಿನಿಂದ ಹೊತ್ತು ಬರುವ ತುಂತುರು ಹನಿಯೊಂದಿಗಿನ ಜಡಿಮಳೆ, ಮೈ ನಡುಗಿಸುವ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಮೈಮೇಲೆ ಸ್ವೆಟರ್ ಟೊಪ್ಪಿ, ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಛತ್ರಿ, ಕಾಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ರೈನ್ ಶೂ. ಇವು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಂಡು ಬರುವ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜನತೆಯ ವೇಷಭೂಷಣ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಕಳೆದರೂ, ಈ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಿರುಬೇಸಿಗೆ ಹವಾಮಾನವೇ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಜನತೆಯನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ನದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ವೇಳೆಗೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕೀರೆಹೊಳೆ ಕೂಡ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಕೈತೋಡು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತೊರೆತೋಡುಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣತೀರ್ಥ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಣ್ಣ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಸವಕಲಾಗಿ ತೆವಳುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೀರೆಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಮಯವಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಹೋಟೆಲ್, ಚರಂಡಿಗಳ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೊಸನೀರು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಭತ್ತ. ಇಲ್ಲಿನ ಗದ್ದೆಗಳು ನೀರಿಗಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು ಮಳೆಯನ್ನೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಅಥವಾ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೃಷಿಕರು ಜೂನ್ ಬಂತೆಂದರೆ ನೋಡುವುದೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹೊತ್ತು ತರುವ ನೀಲಿಮಿಶ್ರಿತ ಕಪ್ಪುಮೋಡಗಳನ್ನು. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಸಲು ತುಂಬಿದ ಬಿಳಿಮೋಡಗಳ ರಾಸಿಯೇ ತುಂಬಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಆಸೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು ಉಳುಮೆ ಕಾಣದೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸಣ್ಣ ಮಳೆಗೆ ಚಿಗುರಿರುವ ಹಸಿರು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಆಸೆ ದೂರ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ.</p>.<p>ರೈತರು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಸಸಿಮಡಿ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಇದರ ಜತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಫಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಲು ತೋಟದ ಕಳೆಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ, ಕಾಫಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಇದಕ್ಕೂ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಣಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರಸ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದರೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ನೋವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-51-443100630</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>