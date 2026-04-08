ಶರಣ್ಯ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ | ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯೇ: ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

<p><strong>ಮಡಿಕೇರಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಡಿಯಂಡಮೋಳ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕೇರಳದ ಶರಣ್ಯ (35) ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಘಟಕ ನಾಪೋಕ್ಲು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳ ಕುರಿತು ಪಕ್ಷವು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದೆ.</p>.<ul><li><p>ಮಹಿಳೆಯು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಹೇಗಿದ್ದರು? </p></li><li><p>ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? </p></li><li><p>ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಬಳಲಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?</p></li><li><p>ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದಾದಾರೂ ಕಾಣದ ಕೈಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕಷವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. </p></li></ul><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತ ಪರ, ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ.</p>