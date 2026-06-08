ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ

<p><em>ಜೆ.ಸೋಮಣ್ಣ</em></p>.<p>ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಕೆ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಚುರುಕಾಗಿವೆ. ಎಲ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಚಾವಣಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಬಸ್ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳದ ಚಾವಣಿಗೆ ಶೀಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 12 ಬಸ್ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದ ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, 2 ಶೌಚಾಲಯ, ಒಂದು ಹೊಟೆಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಕೊಠಡಿ ಇದೆ. ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ವರಾಂಡಕ್ಕೆ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಕೊಳ್ಳಿಮಾಡ ಕರುಂಬಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೊಳ್ಳಿಮಾಡ ಕರುಂಬಯ್ಯ ಸೆ. 20, 1930ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಕಣ್ಣನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಂಗಡ ಚಂಗಪ್ಪ, ಪಂದ್ಯಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪನವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಯೂನಿಯನ್ ಜಾಕ್ ಇಳಿಸಿ ಭಾರತದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ , ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ: ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪಂದ್ಯಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ, ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಡಗಿನ ಗಾಂಧಿ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಂದ್ಯಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು. 1934 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಕೇರಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಪಂದ್ಯಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವನರನ್ನು ಕರೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಕೊಡಗಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ.ಎಂ.ಕಾರ್ಯಯ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಇವರ ಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ. ಯುವ ಜನತೆ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿಯಾದರೂ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಂಬಲ ಮೂಡಲಿ ಎಂಬುದು ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ನವರ ಆಶಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪಿಡಿಒ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-51-1782523220</p>