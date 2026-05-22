ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಶಾಲೆ: ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮಿಲನ

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಇಲ್ಲಿನ ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1973 ರಿಂದ 1980ರವರೆಗೆ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>45 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ, ಬಾಲ್ಯದ ಮದುರ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಟಿ.ಜಿ. ಸುರೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 45 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಸಹಪಾಠಿಗಳಾದ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಾದಯ್ಯ, ಎಸ್.ಎಸ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿ.ಎಸ್.ಮಿಲನ್ ಗಣಪತಿ, ಮಚ್ಚಮಾಡ ಲೋಕೇಶ್, ಪಿ.ಎ. ಕಂಠೇಶ್, ಎಸ್.ಟಿ. ಕಿಶೋರ್, ಪ್ರಸನ್ನ, ಜೀತ್, ಯಶೋಧ, ಕವಿತ, ಲತಾ, ನಳಿನಿ, ಅನಿತಾ, ರಮಾ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂತೋಷಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>