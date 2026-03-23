ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು : ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರುವತ್ತೊಕ್ಕಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

₹18 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಅರುವತ್ತೊಕ್ಕಲು ಮೈಸೂರಮ್ಮ ನಗರ ಮತ್ತು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ನಗರದ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ₹15 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಡ್ಲಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ₹3.50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಡ್ಯಮಾಡ ಐನ್ಮನೆ ಓಣಿಯ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

' ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ತೃಪ್ತಿ ನನಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೀತಿರ ಧರ್ಮಜ ಉತ್ತಪ್ಪ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೀದೀರಿರಿ ನವೀನ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೂಕಳೇರ ಆಶಾ ಪೂಣಚ್ಚ, ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಶ್ವಿನ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪಟ್ಟೀರ ಟಾಟು ಮೊಣ್ಣಪ್ಪ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶಾಜಿ ಅಚ್ಯುತನ್, ಕುಲ್ಲಚಂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಗಣಪತಿ, ಎ.ಜೆ.ಬಾಬು, ಜಮ್ಮಡ ಸೋಮಣ್ಣ, ಕಂದ ದೇವಯ್ಯ, ಜಮ್ಮಡ ಮೋಹನ್, ನಂದ, ಚೇತನ್, ಅಜ್ಜಿಕುಟ್ಟೀರ ಪೊನ್ನು ಗಿರೀಶ್, ದಿಲ್ಲು, ಝರೀನಾ, ಮೇರಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260323-51-92002859