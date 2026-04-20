112 ಮಂದಿಗೆ ನೇಮಕ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಇಲ್ಲಿನ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ನಡೆಯಿತು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ 112 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿರಿಯಪಂಡ ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ನಂಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೊಡಗಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರಕಿಸಲು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೊಡಗಿನವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ನಗರಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದರೂ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕೊಡಗಿನ ಪವಿತ್ರ ನೆಲವನ್ನು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ ಸುಂದರ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯುವ ಜನತೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಬಾರದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಡೆಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕೊಂಗಂಡ ಜಿ. ಸಂಕೇತ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಎಡೆಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಏ. 13 ರಂದು ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 65 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಏ.18 ರಂದು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 112 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ಬಿ.ಕಾವೇರಿಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಎಡೆಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಕೇವಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ತೆರಳದೇ, ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕ ಪತ್ರ ನೀಡಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಧು ಅಯ್ಯಣ್ಣ, ಕಾವೇರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಪೆಮ್ಮಂಡ ಎಂ. ಕಿಶನ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ, ಎಡೆಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದೀಪೇಶ್ ಗುಪ್ತ, ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ಲೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯು.ಟಿ. ಪೆಮ್ಮಯ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ಕಾವೇರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು. ಎಡೆಕೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುಣಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>