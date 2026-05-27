ಕೀರೆಹೊಳೆ ಸ್ವಚ್ಛ: ಜನತೆ ಹರ್ಷ

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಕೀರೆಹೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಜನರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ದಡದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದು ಹೊಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ನೀರು ಬಂದರೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಈ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದಾಗ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆಗೆ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. 2017 ಮತ್ತು 18ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಳೆಯ ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಗೋಣಕೊಪ್ಪಲು ಪಟ್ಟಣ ಜಲಮುವಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಬಡಾವಣೆಯ ಜನರನ್ನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಹೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಲ್ಲಚಂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಗಣಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಾಸಕ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸೇರುವುದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಹೂಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದಲೂ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೈಪಾಸ್ ತೋಡು ಸ್ವಚ್ಛ: ಕೀರೆಹೊಳೆಗೆ ಸೇರುವ ಬೈಪಾಸ್ ನ ಕೈತೋಡನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತೋಡಿನ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು ನೀರು ನೀರು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>