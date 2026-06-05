ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಬೋಸ್ ಮಾದಪ್ಪ

<p><em>ಜೆ.ಸೋಮಣ್ಣ</em></p>.<p>ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು: ಸರಿಸೃಪ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮಂಗಲದ ಕುಂಞಂಗಡ ಬೋಸ್ ಮಾದಪ್ಪ ಸಾವಿರಾರು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಸರಿಸೃಪ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ‘ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ’ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲೇಬೇಕು. ಶಿಬಿರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆಗೆ ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ಬಗೆಯ ರೋಮಾಂಚನ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಮಾಹಿತಿ.</p>.<p>ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಳಿಂಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಕಂಡವರು ಭಯಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಕೂಡಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ ತೋಟ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಡಿಗಟ್ಟುವ ಅಥವಾ ಜನತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಬಗೆಗೂ ಬೋಸ್ ಮಾದಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬೋಸ್ ಮಾದಪ್ಪ ನೂರಾರು ಕಾಳಿಂಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಝರಿ ಇರುವ ತೇವಾಂಶ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಂಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದೊಂದು ನಿರುಪದ್ರವಿ. ಅದು ಕಂಡು ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೆರಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೆ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಲಬಾರ್ ಫಿಟ್ ವೈಪರ್ ತೆರಾಲು ಮೊದಲಾದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ತುಸು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೊಡಗು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೋಸ್ ಮಾದಪ್ಪ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ನೋಡಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-51-1876006617</p>