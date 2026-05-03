ಹಾರಂಗಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಬಿಸಿ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗಿನ ಏಕೈಕ ಜಲಾಶಯ ಎನಿಸಿದ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ದಿನೇ ದಿನೇ ನೀರು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಗರಿಷ್ಠ 2,859 ಅಡಿ ಇರುವ ಈ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು 2,831.95 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಗುರುವಾರ 2,827.37 ಅಡಿಗಳಷ್ಟೇ ನೀರಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, 4.58 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರಂದು 2.6 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ 2.4 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಕೇವಲ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಳೆ ಬಿರುಸಾಗಿಯೇ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಲತೊರೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಝರಿಗಳೂ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಮುಂಗಾರಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿದಿಲ್ಲ. ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲುಗಳಷ್ಟೇ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ನೆಲ ತಣಿಯುವಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಜಲತೊರೆಗಳೂ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ಹಾರಂಗಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳೂ ಬರಿದಾಗಿವೆ. ನೀರು ಹರಿಯುವುದು ನಿಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬರದ ಛಾಯೆ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯವನ್ನೂ ಆವರಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>