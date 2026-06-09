ಹಾರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 28 ಅಡಿ ಕಡಿಮೆ

<p><em>ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ</em></p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಾಶಯ ಎನಿಸಿದ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೂ ಬರಿದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ 28 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಗರಿಷ್ಠ 2,859 ಅಡಿ ಇರುವ ಈ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಈ ವರ್ಷ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 8ರಂದು 2851.54 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೇವಲ 2823.52 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ನೀರಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5.5 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರಿತ್ತು. ಈಗ 2.2 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ನೀರಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, 3.3 ಟಿಎಂಸಿ ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ 1,127 ಕ್ಯುಸೆಕ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 8 ಅಡಿಗಳಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ 1 ಸಾವಿರ ಕ್ಯುಸೆಕ್ನಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕೇವಲ 180 ಕ್ಯುಸೆಕ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲೆ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿತ್ತು. ಜಲಾಶಯ ಕೆಲವೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ ಬರಿದಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲೂ ತುಂಬಿದ್ದ ಜಲಾಶಯ!: ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ 4 ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನದಿಗೆ 5 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260609-51-1862207015</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>