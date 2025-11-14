ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkodagu
ADVERTISEMENT

ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆ

ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಶ್ವಾನ, ಕುರಿ, ಹಸುಗಳು
ರಘುಹೆಬ್ಬಾಲೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:37 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ ಹಸುಗಳು
ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ ಹಸುಗಳು
ಎತ್ತನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಮಂತರ್ ಗೌಡ
ಎತ್ತನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಮಂತರ್ ಗೌಡ
Kodagu

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT