ಕೆದಕಲ್; ಭದ್ರಕಾಳೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇಂದು

ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಸಮೀಪದ ಕೆದಕಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಮಾನು
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಸಮೀಪದ ಕೆದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಭದ್ರಕಾಳೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ
ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಸಮೀಪದ ಕೆದಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಭದ್ರಕಾಳೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯ
ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ 26ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಿ.ಎ.ಕರುಂಬಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ
ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಕೆದಕಲ್