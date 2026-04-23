ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ: ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದ ತೆರೆ

ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಸಮೀಪದ ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ ಕುಂದೂರುಮೊಟ್ಟೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳ 48ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ನೇಮೋತ್ಸವವು ಬುಧವಾರ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಕೊಡಿ ( ಬಾವುಟ) ಏರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ನೇಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ದೀಪರಾಧನೆ, ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಗೂ ಚಂಡೆಮೇಳ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರಕಿತು.ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೋಲ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕೋಲ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೋಲಗಳು ನಡೆದವು. ನೇಮೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಾನಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಚೆಲುವಿನ ಚಿತ್ತಾರದ ಪಟಾಕಿಗಳ ಸಿಡಿದವು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಕೋಲ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಕೋಲ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಕೋಲ, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೋಲ ನಡೆದವು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೈವದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹರಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಸಂತೃಪ್ತರಾದರು.</p>.<p>ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ, ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ, ಕಂಬಿಬಾಣೆ, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕುಶಾಲನಗರ, ಸುಳ್ಯ, ಪುತ್ತೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಬೊಂಬಾಯಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಈ ದೈವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಲ್ಲದೇ ಶಕ್ತಿ ದೈವ ದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರು ದಿನದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು. ನೇಮೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ, ಕೇಸರಿ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಬಾವುಟಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದವು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೂರು ದಿನ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>