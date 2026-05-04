ಐಗೂರು: 10ರಿಂದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ

ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: ಸಮೀಪದ ಐಗೂರಿನ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಮೇ 10 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಐಗೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಶ್ರೀ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವರ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಕೋಲಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಮೇ 10ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಮಲೆಯರಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಾಟ, ಸಂಜೆ 5ಕ್ಕೆ ಗುಳಿಗಪ್ಪ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಚಂಡೆ ಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಕಳಶ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ 6.30ಗಂಟೆಗೆ ತಿರುವಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಾಟಂ, ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಟ್ಟಚಾತ ಬೆಳ್ಳಾಟ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಳಿಗನ ಬೆಳ್ಳಾಟ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಳಿಕಾಪಟ್, 12ಕ್ಕೆ ಪೊದಿ ವೆಳ್ಳಾಟಂ ಹಾಗೂ ಕಳಶದ ಆಗಮನ ಆಗಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 11ರಂದು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ, 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವರ ಕೋಲ, 5.30ಕ್ಕೆ ತಿರುವಪ್ಪನ ಕೋಲ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿಚಾತನ್ ಕೋಲ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋದಿಕೋಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಗುರುಶ್ರೀ ದರ್ಪಣ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>