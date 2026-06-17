ಧ್ವನಿ, ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸೆಳೆಯುವ ಉ.ರಾ.ನಾಗೇಶ್

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿ, ಕೂಡಿಗೆಯ ಡಯಟ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯ ಬಿಇಒ ಕಚೇರಿ, ಕುಶಾಲನಗರದ ರಂಗಸಮುದ್ರ, ಚಿಕ್ಲಿಹೊಳೆ, ಬೇಳೂರು ಬಾಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವಾರು ಶಾಲೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವರ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಹಾಗೆಯೇ, ಕುಶಾಲನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಒಂದರೆ ಗಳಿಗೆ ನಿಂತು ಓದುವ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದವರ ಧ್ವನಿಯೂ ಚಿರಪರಿಚಿತ. ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಇವರ ಧ್ವನಿ ಆಗ್ಗಿದ್ದಾಂಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲೂ ಇವರದ್ದೇ ನಿರೂಪಣೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇವರ ಬರಹ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಎರಡನ್ನೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಮ್ಮ ಕಂಠ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದವರು ಉ.ರಾ.ನಾಗೇಶ್.</p>.<p>ಅಮೂರ್ತರೂಪದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬಿಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದರು. ಇವರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಲೆದೂಗದವರೇ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ರಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಇವರು ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು, ಮಂಡ್ಯ ಜೈಭಾರತ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಕುಶಾಲನಗರ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ 2024ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ, ದೆಹಲಿ, ಮೌಂಟ್ ಅಬು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಹಾಸನ, ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೂಹ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲಲಿತಾ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸೇರಿದಂತೆ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಾಪ್ರದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ, ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ನಿರೂಪಣಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗುರುಚೇತನ, ‘ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕಲಾ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ತರಬೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾ, ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚಕರಾಗಿ, ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-51-103391815</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>