ನಾಪೋಕ್ಲು: ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಗ್ಗೋಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ನೂತನ ಬಿಂಬದ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೀ ಬೋಟ್ಲಪ್ಪ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಬೇಟೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾ ವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಬಿಂಬ ಪರಿಹಾರ, ನೂತನ ಬಿಂಬ ಜಲಾದಿ ವಾಸ, ನೂತನ ಬಿಂಬ ಕಳಸಾದಿ ವಾಸ, ನೂತನ ಬಿಂಬ ಶುದ್ಧಿ ಕಳಸ ಪೂಜೆಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನೂತನ ಬಿಂಬ ಜಲೋದರ, ನೂತನ ಬಿಂಬ ಭದ್ರಪೀಠ ಉಪಾಸನಾ ,ನೂತನ ಬಿಂಬ ಶೈಲಿಕಲ್ ಮತ್ತಿತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು. ಬಳಿಕ ಪೀಠ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಿಂಬಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಹೋಮ ತತ್ವ ಹೋಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ, ವಾಹನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಕಳಶಾಭಿಷೇಕ, ದೇವರ ಅವಬೃತ ಸ್ನಾನ ದೇವರ ನೃತ್ಯಬಲಿ, ಮಹಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು.ನವಕ ಕಳಸ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿತ್ತು. ಬೇಟೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ತೆರೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಉತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>