ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 1,47,976 ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳ ಪೈಕಿ 97,046 ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳೇ ಇವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 4,900 ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಎಪಿಎಲ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇವರಿಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಲು ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 676 ಮಂದಿ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 589 ಮಂದಿಯ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮರಳಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದವರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 87 ಮಂದಿಯ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಪಡೆಯುವ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದೂ ಅವರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಎಪಿವೈಗೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ಬಿಪಿಎಲ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಾರು ಹೊಂದಿರಬಾರದು, ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 1.20 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿರಬಾರದು, ಕುಟುಂಬದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರಬಾರದು, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಾಗಿರಬಾರದು, 7.5 ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ಖುಷ್ಕಿ ಭೂಮಿ, ಮೂರುವರೆ ಎಕರೆಗೂ ಅಧಿಕ ನೀರಾವರಿ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರಬಾರದು ಹೀಗೆ ಹಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಲು ಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260512-51-174106744