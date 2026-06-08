ಮಿದುಳು ಗೆಡ್ಡೆ: ಮೌಢ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು

<p><em>ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ</em></p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವು, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ವಾಂತಿ, ಹಠಾತ್ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ, ವಿವರಿಸಲಾಗದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಸಮತೋಲನ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೈಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯ... ಈ ಬಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಿದುಳು ಗೆಡ್ಡೆ (ಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯೂಮರ್)ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವೇ ಹೊರತು ಮಾಟ, ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಬಹುಪಾಲು ಈ ಬಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಿದುಳು ಗೆಡ್ಡೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇದ್ದವರು ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ)ಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಹಠತ್ತಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ಬಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಹುಪಾಲು ಮಂದಿ ಇದು ಮಾಟ, ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವ ಎಂದೋ, ಯಾವುದೋ ದೇವರ ಶಾಪ ಎಂದೋ ಭಾವಿಸಿ, ಅದರ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜೋತಿಷಿ, ಮಾಟಗಾರರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಮಾಟಗಾರರೂ ಸಹ ದುಬಾರಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಾಟ ತೆಗೆದೆವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಲ್ಬಣಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹಣ, ಸಮಯ ಪೋಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಈ ಬಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಟಿ.ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು.</p>.<p>ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ?; ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಿದುಳು ಗೆಡ್ಡೆ (ಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯೂಮರ್) ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ನರರೋಗ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸದ್ಯ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಿದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ)ಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಡಾ.ಮುಕೇಶ್ ಎಂಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯವೂ ದಿವ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಎಂಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ತಜ್ಞರು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿದುಳಿನ ಗೆಡ್ಡೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ನಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>‘ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದುಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದು ಕೊಡಗು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೀನ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಎ.ಜೆ.ಲೋಕೇಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-51-2104676511</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>