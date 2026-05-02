ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ವಿಗ್ರಹಗಳು

<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಯೊಳಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದನ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ವಿಗ್ರಹವೊಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ರೇಖಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾವಾರು ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹವೊಂದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ದಾಖಲಿಸಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಬುದ್ಧ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ.ಎಂ.ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಅವರೇ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಎಂದು ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ರೇಖಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ 124 ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಪೈಕಿ ಸುಂದರವಾದ ಬುದ್ಧನ ಮುಖ ಇರುವ ವಿಗ್ರಹವೂ ಸೇರಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸದ್ಯ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಗ್ರಹ ಮಾಸಿದ್ದರೂ ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಮಂದಹಾಸ, ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಮಾಸಿಲ್ಲ. ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗುಂಗರು ಕೂದಲುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ವಿಗ್ರಹದ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಅದು ದೊರೆತಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀಪ ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಗುಡಿಯೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಗಶಿಲ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಬುದ್ದನ ವಿಗ್ರಹವೊಂದು ಕ್ಯೂರೇಟರ್ ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹವೂ ಹಸನ್ಮುಖದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ತಲೆ ಮೇಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಗುಂಗುರು ಕೂದಲುಗಳು ವಿಗ್ರಹದ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಕಡೆ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹಗಳು ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೂ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಗಳು ಇದ್ದವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ಎಂ.ಜಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ‘ಕೊಡಗಿನ ಎರಡು ಅಪೂರ್ವ ಜೈನ ಮತು ಬೌದ್ಧ ಶಿಲಾ ಶಿಲ್ಪಫಲಕಗಳು’ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನವೊಂದು ‘ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಡಗಿನ ಗಡಿ ಭಾಗವಾದ ಮಂಚಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಯುಗ್ಮ ನಾಗಶಿಲ್ಪ ಶಿಲಾಫಲಕವೊಂದು ದೊರತಿದೆ ಎಂದು ಆ ಕುರಿತು ಅವರು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮವಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೊಡಗಿಗೆ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲೇ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಿಯರು, ಅಪ್ಪಟ ಬುದ್ಧನ ಆರಾಧಕರು ಇರುವುದಂತೂ ಖಚಿತ. ಕುಶಾಲನಗರದ ಮಗ್ಗುಲಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಚೈತ್ಯಾಲಯಗಳು ಬೌದ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವೂ ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿರುವ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮಿಯರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಕೊಡಗಿನ ಕುಶಾಲನಗರವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೊಡಗಿಗೂ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮಕ್ಕೂ ನಂಟು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260502-51-1699514048</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>