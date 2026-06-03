ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ: ಕೊಡಗು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಯಬೇಕು?

<p><em>ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ</em></p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿ ಬರೋಬರಿ 13 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. 2012–13ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ 2004ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 22 ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಆಳುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕೊಡಗಿನ ಕೊನೆಯ ಅರಸರಾದ ಚಿಕ್ಕವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊಡಗು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೇರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರವೂ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, 24 ಸಚಿವರಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವೇ ಇತ್ತು. ಆ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಮೂವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಎಂ.ಎಂ.ನಾಣಯ್ಯ, ಟಿ.ಜಾನ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಾವಸಂತ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಇದು 1999–2004ರ ಅವಧಿ. ಈ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಗಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ 9 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. 2012–13ರಲ್ಲೂ ಎಂ.ಪಿ.ಅಪ್ಪಚ್ಚುರಂಜನ್ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರವಂತೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 13 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲವೇನೋ. ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭರಪೂರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೊಡಗಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಎನ್ನುವುದು ಮರೀಚಿಕೆಯಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೂ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಾದರೂ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದು ಅಗತ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾಗುವ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈಗ ಕೊಡಗಿನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರೂ ಶಾಸಕರು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು, ಪರಿಣತರು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ಮಂತರ್ಗೌಡ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದರೆ ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-51-1743962320</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>