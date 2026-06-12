ಕೊಡಗು ಚೆಯ್ಯಂಡಾಣೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ನಷ್ಟ

<p>ನಾಪೋಕ್ಲು: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಚೆಯ್ಯಂಡಾಣೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯೊಂದರ ತಡೆಗೋಡೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಸುರಿದ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಚೆಯ್ಯಂಡಾಣೆ ಪೇಟೆಯ ನಿವಾಸಿ ಬಿ.ಆರ್. ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಮನೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದ್ದ ಬಿದ್ದು ಅದರ ಸಮೀಪವಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಸೆಟ್ಅಪ್ ರೂಂಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಸಮಯ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗದೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260612-51-1848832648</p>