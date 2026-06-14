ವಿಶ್ವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನಾಚರಣೆ, ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪದ್ಧತಿ ವಿರೋಧ ಸಾಧ್ಯ

<p>ನಾಪೋಕ್ಲು: ‘ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕರಾದ ನಾವು ಸಹ ಕಾರಣಕರ್ತರು’ ಎಂದು ಮಡಿಕೇರಿಯ ವಕೀಲ ಅಂಬೆಕಲ್ಲು ಪ್ರಿಯ ನವೀನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಚೇರಂಬಾಣೆ ಗೌಡ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೆ ದೊರೆತ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ದೇಶದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಾಲಕ ಅಥವಾ ಬಾಲಕಿಗೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ 14 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಾನದವರನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಎರಡು ಗಂಟೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಅಮಾನುಷವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ, ಚಿಂದಿ ಆಯುವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ, ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರುಗುಂದ ಗೌಡ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಡಪಾಲು ಗಣಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಿಶೋರ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಜೀತ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲವಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದವರು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಚೇರಂಬಾಣೆ ಗೌಡ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಡ್ಲೇರ ತುಳಸಿ ಮೋಹನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹಿರಿಯರು ಗಳಿಸಿಟ್ಟ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಜೆ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಪಾಠ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿತ ಮಗು ದೇಶದ ಭಾವಿಪ್ರಜೆ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯ ದೂರಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾರುಗುಂದ ಗೌಡ ಸಮಾಜದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಕಡ ದಿನೇಶ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೇಕಡ ಪೂಜಾ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕೊಡಪಾಲು ತೀರ್ಥ ಗಣಪತಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೊಸೊಕ್ಲು ಲತಾ ಮೊಣ್ಣಪ್ಪ, ಕೂರನ ಸುಶೀಲಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-51-855374140</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>