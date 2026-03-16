ಮಡಿಕೇರಿ: ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಯಾರ ಕೆಲಸ?

ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಿತ್ಯವೂ ಕಸ ತೆಗೆಯಿರಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡುವ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ನಗರಸಭೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಕಸವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯವೂ ಕೊಡಗು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಬಿ.ಆರ್.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್, ಕೊಡಗು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗದು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರವಾಸಿಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ.ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕೂರ್ಗ್ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ.
ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ತೋಡುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.ಎಚ್.ಆರ್.ರಮೇಶ್ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ
ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ರಾಜಾಸೀಟ್ ಗದ್ದುಗೆ ಕೋಟೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಸದಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನಿಡಬೇಕು. ಆಗ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡ ಕಸವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕುನವೀನ್ ಅಂಬೇಕಲ್ ಕೂರ್ಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೋಂಸ್ಟೇ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ.
