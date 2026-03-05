ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಅರಳುತ್ತಿದೆ ಕಾಫಿ ಹೂ, ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಕೊಡಗು!

ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಾಧ್ಯತೆ; ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:18 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:18 IST
ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಫಿಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಅರಳಿರುವುದು
Kodagu

