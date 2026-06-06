‘ಸೌಲಭ್ಯ ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ’

<p>ನಾಪೋಕ್ಲು: ‘ಬೆಳೆಗಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಯುರೋಪ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಫಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತೋಟದ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳಾಂಕ ಅಥವಾ ಬಹುಭುಜ ಆಕಾರವನ್ನು ಅವರೊಂ ದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮಡಿಕೇರಿ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಬಲ್ಲಮಾವಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಮಡಿಕೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಪ್ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಒಂದು ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಶೇ70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾಫಿ 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಫಿ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ60ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಅರಣ್ಯ ಕಡಿತ ನಿರ್ಬಂಧ ನೀತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಫಿಯು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಮದುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಳಾಂಕ ಅಥವಾ ಬಹುಭುಜ ಆಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಬಳಸಿ, 2020ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಕಡಿತಗೊಂಡ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಫಿ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸ್ಥಳಾಂಕ ಅಥವಾ ಬಹುಭುಜ ಆಕಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ತೋಟದ ಗಾತ್ರವು 4 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಥಳಾಂಕ ಸಾಕು, 4 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಬಹುಭುಜ ಆಕಾರ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಐಸಿಡಿಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮರುನಾಟಿ, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ, ಕಾಫಿ ಗೋದಾಮು, ಕಾಫಿ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, 62 ಎಕರೆವರೆಗಿನ ಕಾಫಿ ತೋಟ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ನಾಪೋಕ್ಲು ವಿಭಾಗದ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ ಸಜಿನ, ಕಾಫಿಬೆಳೆಗಾರ ಚೋಕಿರ ಬಾಬಿ ಭೀಮಯ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-432434065</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>