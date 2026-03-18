ಬುಧವಾರ, 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಮಡಿಕೇರಿ | ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭ: ಪ್ರಥಮಕ್ಕೆ ಗುರಿ

6,585 ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:02 IST
ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಸವರಾಜು, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ‍ನಿರ್ದೇಶಕ
