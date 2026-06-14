ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ

<p><em>ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ</em></p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು ರಜೆ ಇದ್ದು, ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೂ 500–600 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ 250–300 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ, ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ರಕ್ತ ಮಾತ್ರ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗುಂಪಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಗುಂಪಿನ ರಕ್ತ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅದೇ ಗುಂಪಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಗುಂಪಿನ ರಕ್ತ ಪಡೆಯಬೇಕಾದವರಿಗೆ ರಕ್ತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪಿನ ರಕ್ತಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ರಕ್ತ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ರೋಗಿಗಳ ಕಡೆಯವರು ದಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಕ್ತಕೊಡಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದು ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪರದಾಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ವಿವಿಧ ಸಂಘ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ರಕ್ತಪಡೆದು ಅದನ್ನು ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಕ್ತದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೂ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಶಿಬಿರಗಳು ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಿಂಗಳಿಗೆ 8–10 ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4–5 ಶಿಬಿರಗಳಷ್ಟೇ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕೆ.ಪಿ.ಕರುಂಬಯ್ಯ, ‘ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 100ರಿಂದ 150 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂದರೂ 500–600 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತ ಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ರಕ್ತದಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದಾನದ ಶಿಬಿರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿಯಾದವರೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ನೀಡಲು ಬಂದವರೆಲ್ಲರ ರಕ್ತವೂ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ರಕ್ತ ನೀಡಿದರೆ, ಎಪಿಎಲ್ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ₹ 1,100 ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಕರುಂಬಯ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260614-51-601032334</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>