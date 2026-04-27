ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರ

ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ದಿಗಿಲು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಾಫಿ ಹೂವು ಅರಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ 'ಹೂಮಳೆ' ಸಹ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೃತಕ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಗಾರರು ಕಾಫಿ ಹೂ ಅರಳಿಸಿದರೂ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವೂ ಫಲ ನೀಡದೇ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುರಿಯಬೇಕಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟೂ ಸುರಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿರುವ 10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಮಲೆನಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಶೇ 54ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಎಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರವರೆಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಡಗು ಮುಂಚೂಣಿಯೆಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಶೇ 71ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 25ರವರೆಗೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 25ರವರೆಗೆ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಅಂಕಿ–ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮುಂಗಾರುಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರತೆ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಶೇ 87ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೇ 64, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೇ 60, ಕುಶಾಲನಗರ ಶೇ 54 ಹಾಗೂ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 53ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜನವರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಗಮನಿಸಿದರೂ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರೋಬರಿ ಶೇ 56ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಸುರಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೆ, ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಶೇ 26, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶೇ 25ರಷ್ಟು, ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 15ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶೇ 9ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ.</p>.<p>'ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆ 1, ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು 10, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಗಮನಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 16 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ 83 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 140 ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೂ 253 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಂಕಿ–ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>