ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳಿಂದ ಅಪಾಯ ಆಹ್ವಾನ

<p><em>ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ</em></p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿ: ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸಭೆಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಯಾವುವೂ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವಾರು ದೃಶ್ಯಗಳು ಇವೆ.</p>.<p>ನಾಪೋಕ್ಲು ಸಮೀಪದ ಕಕ್ಕಬ್ಬೆ– ನೆಲಜಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಆಟೊ ಚಾಲಕ ಪಿ.ಎ.ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ ಆಟೊ ದಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕಬೆಯಿಂದ ನೆಲಜಿಯತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆರಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ತೋಟದಿಂದ ಮರವೊಂದು ಆಟೊ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿತು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಟೊ ಜಖಂಗೊಂಡಿತು. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಉರುಳಿತು.</p>.<p>ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಡೆದ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವೆಡೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ಮುಂಗಾರಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮಡಿಕೇರಿ– ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ 3 ಕಡೆ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳಿದ್ದು, ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವಂತಿವೆ. ಮುಂಗಾರಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಈ ಮರಗಳು ಸಿಲುಕಿದರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೆ ಬುಡಮೇಲಾಗದೇ ಇರವು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾವು, ನೋವು ಸಂಭವಿಸದೇ ಇರದು. ಇಂತಹ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು, 7ನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಒಣಗಿದ ಮರಗಳು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತಿವೆ. ಈಚೆಗೆ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಮಂತರ್ಗೌಡ ಅವರು ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಹಲವು ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಒಣಗಿದ ಮರಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆನೆಚೌಕೂರು– ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಣಗಿದ ಮರಗಳು ರಸ್ತೆಯಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಉರುಳುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಸಮೀಪದ ಗೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರ ಮರವೊಂದು ಒಣಗಿ ನಿಂತಿದೆ.</p>.<p>ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳಿವೆ. ಈ ಮರಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಇಲಾಖೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿರುವ ಸುಣ್ಣದಕೇರಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮರಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿ: ಡಿ.ಪಿ.ಲೋಕೇಶ್, ಜೆ.ಸೋಮಣ್ಣ, ಎಚ್.ಎಸ್.ಶರಣ್, ರಘು ಹೆಬ್ಬಾಲೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-51-1118911878</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>